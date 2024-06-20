محافظ أسيوط يناقش مستجدات أعمال رصف الطرق ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مستجدات أعمال رصف الطرق ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2024 بالمراكز والمدن خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتطوير البنية التحتية وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لنهو أعمال الرصف المدرج بالخطة وفقًا للجدول الزمني المقرر والعمل على تحسين حالة الطرق وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين داخل المراكز والأحياء.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق بأسيوط والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة.

مناقشة خطة ما تم تنفيذه من خطة الطرق

وناقش اللقاء؛ ما تم تنفيذه حتى الآن من خطة الرصف وتحسين حالة الطرق حيث تم استعراض بيان بنسب الإنجاز ومراحل العمل بكل طريق مدرج بالخطة على حدا، وما سيتم تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة فضلًا عن مناقشة ما سيتم تنفيذه خلال الخطة القادمة والخطوات التي تم اتخاذها استعدادًا للخطة المالية للعام القادم 2024/2025.

وأوضح محافظ أسيوط إنه يتابع أولًا بأول وبشكل مستمر ودوري كافة المشروعات بالقطاعات من بينها أعمال الرصف بالمراكز والأحياء من خلال جولاته الميدانية أو اجتماعاته الدورية أو تكليفاته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الدوري على هذه الأعمال.

ووجه محافظ أسيوط مدير مديرية الطرق بالنزول إلى أرض الواقع ومتابعة مراحل العمل بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والإشراف عليها للاطمئنان على أعمال التنفيذ والوقوف على معدلات ونسب الأداء وحجم الأعمال وفقًا للمواصفات والمعايير المقررة مع الحفاظ على الرصف وعدم السماح بتنفيذ أي تعدي أو تكسير أو إتلاف للشوارع والطرق المرصوفة حفاظًا على الصالح العام وحقوق المواطنين مؤكدًا تقديمه لكافة سبل الدعم والإمكانات المتاحة وتذليل العقبات للإسراع من وتيرة تلك الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحافظة للمساهمة في تسهيل الحركة المرورية وتحقيق السيولة المرورية وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي.