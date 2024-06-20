أهالي الشرقية يواصلون احتفالاتهم في الحدائق والمنتزهات العامة

في أجواء من البهجة والفرحة والسرور، يواصل أهالي محافظة الشرقية، اليوم الخميس، الإحتفال بإجازة العيد في الشوارع والحدائق والمنتزهات والحدائق العامة وكذا الممشى السياحي والذي تم تطويرهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التطوير والتجميل التي شهدتها المحافظة، ليكون متنفساً ومتنزها عاماً لأهالي المحافظة.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى استمرار مراكز الشباب بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة في استقبال المواطنين، لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذاً للمبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت شعار العيد أحلى بمراكز شباب مصر"، ولإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مراكز شباب المحافظة على مدار اليومين الأول والثاني من عيد الأضحى المبارك شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين للاستفادة من الأنشطة التي تقدمها مراكز الشباب، والتي شملت فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية، بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.

وأعطى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والطرق الداخلية، وكذلك الميادين والحدائق والمنتزهات العامة، لتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء عيد الأضحى المبارك.

قال محافظ الشرقية: « الأجهزة التنفيذية تبذل قصارى جهدها لتحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، لقضاء إجازة عيد الأضحى؛ وسط أجواء هادية».

وفي سياق متصل، شهدت حديقة الحيوان بالزقازيق، اليوم الخميس، إقبالا متوسطًا من الزائرين في خامس أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء إحتفالية للإستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة وإدخال الفرح والسرور على أبنائهم، مع تطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الزائرين والعاملين بالحديقة.

وقال المهندس أيمن لطفي، مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، في تصريحات خاصة لـ «الوفد» إن حديقة الحيوان بالزقازيق استقبلت خلال أول أيام عيد الأضحى 2024 نحو 1200 زائر من مختلف المراكز والمدن، و3000 في ثاني أيام العيد، و2000 زائر في ثالث أيام العيد، و1800 في رابع أيام العيد

ليصل إجمالي زوار الحديقة حتى الآن لـ 8000 زائر، وذلك للإستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة، والفقرات الاستعراضية والألعاب الترفيهية، وسط تكثيف أعمال النظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار حرص الإدارة والعاملين على تهيئة الأجواء المناسبة حتي تظهر الحديقة في أبهي صورها أمام روادها.

وأوضح مدير عام الحديقة لـ«الوفد» أن مواعيد العمل تبدأ من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساءً طوال أيام العيد، لافتا أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوي تزامنا مع حلول عيد الاضحى المبارك، مع تواجد جميع العاملين والموظفين بالحديقة ومنع الأجازات والراحات خلال تلك الفترة.

ولفت مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، إلى أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوي تزامنا مع حلول عيد الاضحى المبارك، مع تواجد جميع العاملين والموظفين بالحديقة، ومنع الأجازات والراحات خلال تلك الفترة.

وذكر المهندس أيمن لطفي مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، أن سعر تذكرة دخول الحديقة للزائرين ثابت، وهو 5 جنيهات فقط للفرد الواحد، ويتاح للزائرين التجول داخل الحديقة طوال اليوم، والاستمتاع برؤية الحيوانات والطيور الأليفة.

وأشار المهندس أيمن لطفي مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، في تصريحاته لـ «الوفد» إلى أن الإقبال بدأ في التناقص نظراً للانتهاء إجازة العيد الرسمية وبدأت الأسر في العودة إلى مقر سكنهم بالمدن الجديدة ، لافتاً إلى أن الحديقة استعدت بشكل كام لفتح أبوابها أمام المحتفلين بعيد الأضحى المبارك، بناءً على تعليمات اللواء صابر إيهاب رئيس هيئة الخدمات البيطرية، وإشراف الدكتور محمد جلال، مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والاسماك، مشيرا إلى أن الحديقة تم دعمها بـ «كولدير مياه» للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة عند حاجة زوارها لشرب المياه.

ونوه إلى أن حديقة الحيوان بالزقازيق، افتتحت للجمهور خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2024، حديقة مصغرة «بيتج زور» وهي حديقة للأطفال تضم أجوار وبحيرة بها عدد من الحيوانات الأليفة التي تناسب الاطفال، للاستمتاع بمشاهدتها والتقاط الصور التذكارية معها، فضلاً عن وجود 25 نوعًا من المجموعات الحيوانية بالحديقة، منها: «الماعز الفرنساوي، ودجاج قطني وسلكي، والبط الخضاري، وحمام الزينة، والأوز الصيني، والويلز الفرعوني، والورل الصحراوي، وسلاحف مصرية وسودانية، والغزال، وإيميو، ولاما، والطاووس».

يشار إلى أن حديقة حيوان الزقازيق، تعد متنفساً وملاذاً لأهالي محافظة الشرقية، والبالغ تعداد سكانها قرابة 8.5 مليون نسمة، ويفد إليها الزائرين من جميع قري ومدن المحافظة بمختلف الفئات والأعمار، خاصة في المناسبات والأعياد، للتنزه والترفيه وإدخال البهجة والسرور على أفراد أسرهم.









