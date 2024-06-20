تشييع جثمان عروسة توفيت ليلة زفافها بالمنيا

شيع أهالى مركز بنى مزار جثمان نانسى .م التي تبلغ من العمر 25 عاما، والتى توفيت ليلة زفافها وهى بفستان الفرح الأبيض، بعد أن انتهت من السيشن والتصوير، وأثناء ذهابها لإكمال الإكليل شعرت بضيق فى التنفس سقطت على الأرض وتم نقلها إلى المستشفى الا أنها كانت قد فارقت الحياه.



وشهد مركز بنى مزار شمال محافظة المنيا، حالة من الحزن الشديد ،إثر وفاة عروسة ليلة زفافها نتيجة لـ هبوط حاد فى الدورة الدموية، وتوفيت عقب نقلها إلى المستشفى .



تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ،إخطارا من مركز شرطة بنى مزار يفيد وفاة عروسه تدعى نانسى تبلغ من العمر 25 عام إثر إصابتها بـ هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وأفادت التحريات الأولية إلى وفاة عروس ليلة زفافها في المنيا ليلة زفافها بالفستان الأبيض، حيث شعرت العروس، وتدعى "نانسي"، بضيق شديد، أثناء مراسم الزفاف داخل إحدى كنائس المركز، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات المركز، حيث فارقت الحياة متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثمان.