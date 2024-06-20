إصابة طفل بجروح بعد تعرضه لعقر كلب ضال في الوادي الجديد

أصيب طفل صغير بجروح قطعية بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، إثر تعرضه لعقر وهجوم من كلب في إحدى قرى المركز.

تفاصيل عقر طفل بالوادي الجديد

واستقبل مستشفى الداخلة العام، الطفل حاتم.ع.ع، 9 أعوام، ومقيم بقرية القصر التابعة لمركز الداخلة، في حالة سيئة ومصاب بجروح عديدة بسبب تعرضه لهجوم من كلب تسبب في إصابته بـ4 جروح هي جرح قطعي بفروة الرأس طوله حوالي 10 سم، وجرح قطعي بفروة الرأس من الناحية اليسرى، وجرح قطعي باليد اليسرى وسحجة باليد اليمنى وجرح قطعي بالساق الأيسر من الأمام والخلف.

وعلى الفور تم نقل الطفل لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، ووضعه تحت الرعاية الطبية اللازمة، وأبلغت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد بالواقعة لاتخاذ اللازم.

وفي سياق آخر أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن توجيه إنذارات إلى المستثمرين والشركات المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة بسرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات المستحقة، تفاديًا لاتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة في حال عدم الالتزام، و اتخاذ إجراءات السحب طبقاً لشروط التعاقد.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، استمرار جهود المحافظة في استرداد وتحصيل مستحقات الدولة، وبعد توجيه عدد من الإنذارات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات)، والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها.

وكانت المحافظة أعلنت عن تنفيذ حملة إزالات للمتقاعسين عن السداد بمركز الداخلة والتي قامت بالمرور على المشروعات المتقاعسة بطريق الداخلة - شرق العوينات وقرية الجديدة، والتحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة لحين سداد المستحقات، واستمرار الحملة المُنفذة بمركز الفرافرة والتي قامت بالمرور على المشروعات المتقاعسة بمنطقتي سهل بركة وسهل قروين، والتحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة لحين سداد المستحقات؛ صونًا للمال العام وللحفاظ على حق الدولة.