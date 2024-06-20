ضبط 1200 عبوة غذائية مغشوشة في حملة لصحة المنوفية

ضبطت حملة لإدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالمنوفية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، 1200 عبوة غذائية مغشوشة، وإعدام 318 عبوة تالفة، بالإضافة إلى تحرير 24 محضرًا للمخالفين في تلا.

وكلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التفتيشية للجهات المعنية، والتنسيق فيما بينها، لضبط الأسواق والمخالفات الصحية والتموينية، لضمان وصول منتج سليم إلى المواطنين في قرى ومدن محافظة المنوفية.

وشاركت في الحملة سهام الخياط نائب رئيس مركز تلا، بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي بإدارة مراقبة الأغذية في تلا متمثلة في إيهاب مجدي مفتش أول مركز تلا، أحمد النجار مفتش أول أغذية تلا، نادر أبو هاشم مفتش أول أغذية، دكتور ياسر عشيبة رئيس قسم الصحة العامة والمجازر بالطب البيطري بتلا، وأشرف على الحملة شبل السيد عبده مراقب عام أغذية المنوفية، والدكتورة إريني عطية إسكندر مدير إدارة تلا الصحية.

واستهدفت الحملة مخازن لتجار الجملة ومحلات عامة بمناطق شرق مركز تلا بالمنوفية، وجرى ضبط 1225 عبوة مواد غذائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، وتحريزها وحولت أوراق المحاضر إلى جهات التحقيق، بالإضافة إلى إعدام 318 عبوة غذائية تالفة أغلبها منتجات تستهدف الأطفال، إضافة إلى تحرير 24 محضر جنح.