عاجل.. انفجار ضخم في حيفا والكريوت

أفادت وسائل عبرية، بأن انفجارًا ضخمًا وقع قبل قليل في حيفا و"الكريوت" وخليج حيفا.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

هجوم سيبراني على واحدة من أكبر شركات الاتصالات العدو الإسرائيلي

في السياق ذاته.. شن فريق الراصد التقني في لبنان التابع لحزب الله، هجوما بعشرات السيرفرات هجوم سيبراني على واحدة من أكبر شركات الاتصالات العدو الإسرائيلي حيث تم إغراق الخادم بكمية كبيرة من الطلبات بشكل متعمد، مما أدى إلى استهلاك موارده بشكل كامل.

وقال الفريق في بيانه: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‌‌‏الإسرائيلي و استهداف سيارة في ديركيفا شن مجاهدو الراصد هجوم بعشرات السيرفرات هجوم سيبراني على واحدة من أكبر شركات الاتصالات العدو الإسرائيلي حيث تم إغراق الخادم بكمية كبيرة من الطلبات بشكل متعمد، مما أدى إلى استهلاك موارده بشكل كامل.

وأضاف الفريق: موقع "TCS Telecom" يقدم خدمات الاتصالات في إسرائيل موجهة بالأساس للمقيمين الناطقين بالإنجليزية، خاصة المهاجرين الجدد، يوفرون خطط الهواتف المحمولة، إنترنت عالي السرعة، إنترنت الألياف البصرية، الهاتف المنزلي، حزم التلفاز، والمكالمات الدولية. يتميز الموقع بدعمه الفني وخدمة العملاء باللغة الإنجليزية والفواتير المفصلة بنفس اللغة، مما يهدف لتسهيل الانتقال للمقيمين الجدد عبر تجميع خدمات الاتصالات المختلفة.