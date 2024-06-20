محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالوحدة المحلية بالصالحية القديمة

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العاملين بالوحدة المحلية بالصالحية القديمة التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس والمكلفين بالتواجد خلال إجازة العيد وذلك للتأكد من تواجدهم بمقر عملهم والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين من أهالي القرية.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة فاقوس بالمتابعة المستمرة لأداء العاملين بالمنشآت الخدمية وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم والتزامهم بمواعيد العمل المقررة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد عدد من شوارع القرية ليأمر رئيس الوحدة المحلية باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأصدر المحافظ توجيهاته لرئيس مركز فاقوس ورئيس الوحدة المحلية بالتنبيه على أصحاب قطع الأرض الفضاء داخل وخارج الحيز العمراني بتسويرها حفاظًا عليها وحتي لا تتحول لمقالب عشوائية تنبعث منها روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وتحرير محاضر حيال غير الملتزمين واتخاذ اللازم قانونًا.

وخلال جولته بشوارع القرية حرص المحافظ على الاستماع لأهالي القرية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، موجها رئيس المركز بتلبيتها فورا والتواصل الدائم معهم وتوفير حلول عاجلة لكافة المشكلات التي يعانون منها.

أكد محافظ الشرقية "أنه لن يسمح بأي تهاون أو تخاذل من العاملين بالجهاز الإداري في تقديم الخدمات بالشكل اللائق قائلا كلنا نعمل من أجل وصالح المواطنين".