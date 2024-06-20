جامعة القناة: تجهيز 147 مقرًا لإجراء امتحانات نهاية العام الإلكترونية

أعلن رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور ناصر مندور، عن إحصائيات الاختبارات الإلكترونية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024، والصادرة عن مراكز الاختبارات الإلكترونية بقطاع شئون التعليم والطلاب عن العملية الامتحانية قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ عدد جلسات الاختبارات الإلكترونية 32821 في 147 مقرًا دراسيًا.

وأكد رئيس جامعة قناة السويس، أن الاختبارات الإلكترونية تجرى داخل جامعة قناة السويس بمركز الاختبارات الإلكترونية بمقره في كلية الطب البشرى، ويضم 422 جهازًا، ومركز الاختبارات الإلكترونية بمقره بكلية الطب البيطري بإجمالي 510 أجهزة، لافتًا إلى أن العام الدراسي القادم سيشهد افتتاح مبنى الاختبارات الإلكترونية الذي يضم أربعة طوابق بسعة 3500 جهاز.

ومن جانبه أفاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن عدد جلسات الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب البيطري بلغ 10884 لـ 54 مقررًا دراسيًا، أما بكلية الطب بلغ عدد الجلسات 2046 لـ 5 مقررات دراسية، بينما بلغت جلسات الاختبارات الإلكترونية بكلية طب جراحة الفم والأسنان 535 لـ 7 مقررات دراسية ، فيما بلغ عدد الجلسات 7321 ل 20 مقررًا دراسيًا بكلية التمريض، و107 جلسة لـ 4 مقررات دراسية بكلية الزراعة، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبلغ عدد جلسات الاختبارات الإلكترونية بها 800.

وبلغ عدد جلسات الاختبارات الإلكترونية التي تمت بكلية الصيدلة 5248 لـ 37 مقررًا دراسيًا - مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا - وبكلية الهندسة بلغت 2547 لـ 8 مقررات دراسية، أما بكلية العلاج الطبيعي فبلغ عدد الجلسات 2683 لـ 10 مقررات دراسية، كما جاء عدد الجلسات بكلية العلوم 650 جلسة.

وأشارت الدكتورة غادة حداد المدير التنفيذي لمراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، إلى أن الاختبارات يتم إجراؤها في جامعة قناة السويس باستخدام منظومتين للاختبارات الإلكترونية، منظومة Gourmet وذلك تحت إشراف الجامعة.

وتقوم جامعة قناة السويس باستخدام منظومة MKCL للاختبارات الإلكترونية، تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، وقد تم تدريب أعضاء هيئة التدريس بمعظم كليات الجامعة على استخدام المنظومتين، وكذلك تدريب فريق الاختبارات الإلكترونية بالجامعة على إدارة المنظومتين.

وقدمت الدكتورة غادة حداد الشكر لفريق العمل داخل مراكز الاختبارات وهم :الدكتورة دعاء حسني نائب المدير التنفيذي، وفريق المهندسين برئاسة المهندس حسن فريد و المهندسة شيماء عصام.

وفريق وحدات الاختبارات الإلكترونية بالكليات المشاركة الدكتورة أسماء رمضان والدكتورة آلاء سمير بكلية الصيدلة والدكتورة ماجدة إبراهيم بكلية الطب والفريق الإداري بالمركز خالد غريب محمد، وحسام إبراهيم خليل محمد، وأحمد حسني.

جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023-2024 تستأنف بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.