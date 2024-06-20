خارجية إسرائيل: يجب وضع حدٍ لطهران قبل فوات الأوان

كتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتز، على حسابه في منصة إكس اليوم الخميس، أن "الصواريخ الإيرانية تهدد الدول الأوروبية والعالم الحر بأكمله"، داعياً إلى وضع حد لطهران، وذلك بعد تهديد زعيم حزب الله، حسن نصر الله، بمهاجمة قبرص في حال توسعت الحرب مع إسرائيل، لاستضافتها تدريبات وقواعد إسرائيلية، اعتبرت الخارجية الإسرائيلية تلك التصريحات "ارهابية"

قبل فوات الأوان

كما أضاف محذراً:" يجب أن نوقف إيران الآن قبل فوات الأوان."

وكان نصرالله هدد مساء أمس الأربعاء من أن أي مكان في إسرائيل "لن يكون بمنأى" عن صواريخ مقاتليه في حال اندلاع حرب أوسع، منبهاً في الوقت نفسه قبرص من مغبّة فتح مطاراتها وقواعدها أمام القوات الإسرائيلية لاستهداف لبنان. وقال في كلمة ألقاها خلال تأبين طالب عبدالله، وهو قيادي بارز في صفوف حزبه قضى الأسبوع الماضي بنيران إسرائيلية، "يعرف العدو جيداً أننا حضرنا أنفسنا لأسوأ الأيام .. وهو يعرف أنه لن يكون هناك مكان بمنأى عن صواريخنا"، مضيفاً "عليه أن ينتظرنا براً وجواً وبحراً".

جاءت مواقف حزب الله المدعوم إيرانياً غداة اعلان الجيش الإسرائيلي "الموافقة" على خطط عملياتية لهجوم في لبنان، وبعد زيارة أجراها المبعوث الأميركي آموس هوكستين الى بيروت سبقها وتلاها لقاءات عقدها مع مسؤولين إسرائيليين، شدد خلالها على أنّ انهاء النزاع بين حزب الله وإسرائيل بطريقة دبلوماسية وبسرعة أمر "ملح".

كما أتت بعد توعّد وزير الخارجية الإسرائيلي يوم الثلاثاء بالقضاء على حزب الله في حال اندلاع "حرب شاملة"، على وقع استمرار التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ اكثر من ثمانية أشهر.

وتربط قبرص، الجزيرة الصغيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، علاقات وثيقة بكلّ من بيروت وتل أبيب.

كما أنّها تبعد حوالى 200 كلم عن لبنان و340 كيلومتراً عن اسرائيل. ولا تزال بريطانيا تملك سيادة على قاعدتين في قبرص التي كانت مستعمرةً لها بناء على اتفاقات منحت الجزيرة استقلالها في العام 1960.