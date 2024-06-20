إصابة 7 اشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- اسيوط

أصيب 7 أشخاص بالفيوم في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة – أسيوط فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، بعد قرية الناصرية باتجاه كوم أبو راضي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 7 اشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق لقي شاب بالفيوم مصرعه غرقا أثناء تنزهه ببحيرة وادي الريان ، وتم نقل الجثة إلى مستشفي أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغا بغرق مواطن ببحيرة وادي الريان، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وقوات الأنقاذ النهري وسيارة إسعاف الي مكان البلاغ، وتبين غرق شاب وتم إنتشتل الجثة وتبين أنه يدعي كريم أحمد جابر 16 سنة، من قرية منيا الحيط بمركز اطسا، وتم نقل الجثة الي مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفى حادث سابق اصيبت طفلة بالفيوم في التاسعة من عمرها، بحروق في وجهها، خلال قيام الاطفال باللعب بإشعال مواد قابلة للاشتعال"سبرتو" فى الإحتفال بالعيد في الفيوم، وتم نقل المصابة الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغا بتعرض طفلة لحروق بقرية اللاهون بمركز اطسا، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ وتبين أنه أثناء قيام مجموعة أطفال بالإحتفال بالعيد بإشعال النيران في مواد قابلة للاشتعال " سبرتو" أصيبت الطفلة بحروق بالوجه بنسبة 20% , تم نقل الطفلة الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.