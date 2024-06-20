8 آلاف مواطن يحتفلون بعيد الأضحى في حديقة الحيوان بالزقازيق

شهدت حديقة الحيوان بالزقازيق، اليوم الخميس، إقبالًا متوسطًا من الزائرين في خامس أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة وإدخال الفرح والسرور على أبنائهم، مع تطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الزائرين والعاملين بالحديقة.

وقال المهندس أيمن لطفي، مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، في تصريحات خاصة لـ «الوفد» إن حديقة الحيوان بالزقازيق استقبلت خلال أول أيام عيد الأضحى 2024 نحو 1200 زائر من مختلف المراكز والمدن، و3000 في ثاني أيام العيد، و2000 زائر في ثالث أيام العيد، و1800 في رابع أيام العيد.

ليصل إجمالي زوار الحديقة حتى الآن لـ 8000 زائر، وذلك للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة، والفقرات الاستعراضية والألعاب الترفيهية، وسط تكثيف أعمال النظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار حرص الإدارة والعاملين على تهيئة الأجواء المناسبة حتى تظهر الحديقة في أبهي صورها أمام روادها.

وأوضح مدير عام الحديقة لـ«الوفد» أن مواعيد العمل تبدأ من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساءً طوال أيام العيد، لافتا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، مع تواجد جميع العاملين والموظفين بالحديقة ومنع الإجازات والراحات خلال تلك الفترة.

ولفت مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، مع تواجد جميع العاملين والموظفين بالحديقة، ومنع الإجازات والراحات خلال تلك الفترة.

وذكر المهندس أيمن لطفي مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، أن سعر تذكرة دخول الحديقة للزائرين ثابت، وهو 5 جنيهات فقط للفرد الواحد، ويتاح للزائرين التجول داخل الحديقة طوال اليوم، والاستمتاع برؤية الحيوانات والطيور الأليفة.

وأشار المهندس أيمن لطفي مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، في تصريحاته لـ «الوفد» إلى أن الإقبال بدأ في التناقص نظراً للانتهاء إجازة العيد الرسمية وبدأت الأسر في العودة إلى مقر سكنهم بالمدن الجديدة، لافتًا إلى أن الحديقة استعدت بشكل كام لفتح أبوابها أمام المحتفلين بعيد الأضحى المبارك، بناءً على تعليمات اللواء صابر إيهاب رئيس هيئة الخدمات البيطرية، وإشراف الدكتور محمد جلال، مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك، مشيرًا إلى أن الحديقة تم دعمها بـ «كولدير مياه» للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة عند حاجة زوارها لشرب المياه.

ونوه إلى أن حديقة الحيوان بالزقازيق، افتتحت للجمهور خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2024، حديقة مصغرة «بيتج زور» وهي حديقة للأطفال تضم أجوار وبحيرة بها عدد من الحيوانات الأليفة التي تناسب الأطفال، للاستمتاع بمشاهدتها والتقاط الصور التذكارية معها، فضلاً عن وجود 25 نوعًا من المجموعات الحيوانية بالحديقة، منها: «الماعز الفرنساوي، ودجاج قطني وسلكي، والبط الخضاري، وحمام الزينة، والأوز الصيني، والويلز الفرعوني، والورل الصحراوي، وسلاحف مصرية وسودانية، والغزال، وإيميو، ولاما، والطاووس».

يشار إلى أن حديقة حيوان الزقازيق، تعد متنفساً وملاذاً لأهالي محافظة الشرقية، والبالغ تعداد سكانها قرابة 8.5 مليون نسمة، ويفد إليها الزائرين من جميع قري ومدن المحافظة بمختلف الفئات والأعمار، خاصة في المناسبات والأعياد، للتنزه والترفيه وإدخال البهجة والسرور على أفراد أسرهم.

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