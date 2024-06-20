تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ18 ألف مواطن من خلال 19 فريق تواصل بسوهاج

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي إلى أكثر من 18 ألفًا و400 مواطن بجميع مراكز المحافظة من خلال 19 فريق توعية تم نشرهم بمحيط فرق تقديم خدمات المبادرات الرئاسية.

مؤكدًا أهمية رسائل التوعية في تثقيف وتبسيط المعلومات الصحية للمواطنين وتأثيرها في تشكيل ثقافته وتغيير عاداته الصحية التي قد تكون مغلوطة.

لافتًا إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومهمة في حياة المواطن البسيط واستطاعت الوصول إليه أينما كان واستهدفت كل الفئات العمرية. واستطاعت تغيير حياة الملايين صحيًا.

ومن جانبه أشار محمد جلال المنسق الإعلامي لوزارة الصحة بسوهاج أن رسائل التوعية يتم صياغتها وفق معايير مجتمعية حسب احتياجات الأفراد بالمجتمع ووفق احتياجاته وقضاياه الصحية ويتم ذلك ببساطة لسهولة فهمها والاقتناع بها.

كما أضاف وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن صحة المواطن المصري أحد أهم محاور اهتمام القيادة السياسية ونسعى دائمًا للنهوض بالخدمة الطبية المقدمة بالمنشآت الصحية.