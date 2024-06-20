النيابة تصدر قرارات بشأن عقار وسط البلد المنهار

أمرت نيابة عابدين، بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار عقار أمام محطة مترو محمد نجيب، دائرة قسم شرطة عابدين للاطلاع على ملف العقار محل الواقعة، والقرارات الصادرة واستعلمت عن حالة المصابين في الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق وسقوط سقف مخزن زيت بالدور الأرضي، ووجود مصابين وعالقين أسفل الأنقاض.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البري وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وفرض كردون أمني في محيط الواقعة، وتم انتشال 5 سيدات من أسفل الأنقاض ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انهيار عقار بمنطقة عابدين

وكشف الفحص المبدئى، انهار عقار مكون من 3 طوابق أمام محطة محمد نجيب بمنطقة وسط البلد بحي عابدين بمحافظة القاهرة، ما أدى لإصابة 5 سيدات.

وضمت قائمة المصابين: خيرة صالح محمد، 55 سنة، وعواضة صالح محمد، 54 سنة، وسحر عبد المجيد عفيفي، 52 سنة، وأمل جمال دهب، 52 سنة، ونادية حسين صالح، 61 سنة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولى شئونها.