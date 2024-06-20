تركي آل الشيخ ينعى فقيدتي الأهلي ويدعو أسرتيهما لأداء العمرة

قدم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية التعازي للنادي الأهلي والأسرة المصرية بعد وفاة مشجعتي الأهلي عقب مواجهة الأحمر الأخيرة أمام الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب بالإسكندرية أول أمس.

وكتب تركي الشيخ عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ..

“خالص عزائي لأسرتَّي الفقيدتين نورهان ناصر ونرجس صالح مشجعتي النادي الأهلي بعدما وافتهما المنية بعد حضور مباراة الأهلي والاتحاد”.



داعين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويدخلهما فسيح جناته.. وأتقدم بدعوة لأهالي الأسرتين لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة والتنسيق في ذلك مع الأخ إبراهيم فائق .. رحم الله الفقيدتين وألهم أهلهم الصبر والسلوان.