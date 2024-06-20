موعد قمة الدوري المقبلة بين الأهلي والزمالك

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب الجولة ٢١ من مسابقة الدوري الممتاز ، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل لحساب الجولة ٢٧ من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر اذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية على صعيدي الاندية والمنتخبات.

كان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهى لصالح الفارس الأبيض بثنائية مقابل هدف.

ويلتقي الزمالك نظيره فاركو مساء يوم غد الجمعة ضمن مؤجلات الدوري ، فيما يواجه الأهلي نظيره الداخلية على ملعب ستاد السلام بعد غد السبت.