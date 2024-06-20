الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل سبعة مواطنين غرب رام الله اليوم

الاحتلال يعتقل مواطنين
الاحتلال يعتقل مواطنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة مواطنين من بلدة بيت سيرا غرب رام الله، وفقًا لـ"وفا".

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الأونروا: فوات الاحتلال دمرت 67% من البنية التحتية لقطاع غزة

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قوات الاحتلال تقـصف بالمدفعية حي الزيتون في شمالي غزة

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين منتصر علي حمدان، ومحمد ياسر حمدان، والشقيقين جهاد ونهاد حمدان، وخليل محمد أبو صفية، وأكرم علي علقم، وأحمد أيوب عقل، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنتين وإصابة 12 آخرين بجروح مختلفة، بعد استهداف طيران الاحتلال منزلا لعائلة جاد الله في منطقة الحساينة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، كما استهدفت وسط وغرب مدينة رفح وشرق خان يونس.

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قوات الاحتلال تقـصف بالمدفعية حي الزيتون في شمالي غزة

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الجريدة الورقية