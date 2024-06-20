أسعار صرف الدولار الأمريكي بالبنوك خامس أيام عيد الأضحى

أسعار صرف الدولار .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 20 يونيو 2024 م خامس أيام عيد الأضحى المبارك.



ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في أسعار العملة الخضراء.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير الاتي أسعار صرف الدولار اليوم:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 47.66 للشراء مقابل 47.76 للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي نحو 47.66 للشراء مقابل 47.76 للبيع

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو47.63 للشراء، 47.77 للبيع

ووصل سعر الدولار مقابل الجينه فى بنك قناة السويس نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيها للبيع

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيها للبيع

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية نحو 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيها للبيع