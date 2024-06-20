جدول مباريات اليوم الخميس 20 يونيو 2024 والقنوات الناقلة

تقدم بوابة الوفد، جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس، الموافق 20 يونيو 2024، حيث تقام العديد من المباريات القوية والمهمة، خاصة في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي انطلقت منذ أيام في ألمانيا.



حيث تقام الليلة ثلاث مباريات مشتعلة في بطولة اليورو، ليكون محبو ومتابعو كرة القدم على موعد بيوم كروي دسم، ونعرض مباريات اليوم في السطور التالية.

مواعيد مباريات بطولة يورو 2024 والقنوات الناقلة

سلوفينيا X صربيا – 4 مساء – beIN Sports HD 1 Max

الدانمارك X إنجلترا – 7 مساء – beIN Sports HD 2 Max

إسبانيا X إيطاليا – 9 مساء – beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2024

الأرجنتين X كندا – 3 فجر الجمعة

مواعيد مباريات الدوري التونسي

الصفاقسي X الترجي – 7.30 مساء