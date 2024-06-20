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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عمر كمال ينتظم في برنامج تأهيلي على هامش مران الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

انتظم عمر كمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات علاجية واستشفائية في الجيم، على هامش مران الفريق بعد شعوره بآلام بسيطة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في مباراة أول أمس أمام فريق الاتحاد السكندري.

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وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن اللاعب اكتفى بأداء جلسة علاجية خلال المران الأخير داخل الجيم حرصًا على سلامته.  

وواصل الفريق تدريباته مساء الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار استعداداته لمباراة الداخلية، ضمن مؤجلات بطولة الدوري.

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