عمر كمال ينتظم في برنامج تأهيلي على هامش مران الأهلي

انتظم عمر كمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات علاجية واستشفائية في الجيم، على هامش مران الفريق بعد شعوره بآلام بسيطة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في مباراة أول أمس أمام فريق الاتحاد السكندري.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن اللاعب اكتفى بأداء جلسة علاجية خلال المران الأخير داخل الجيم حرصًا على سلامته.

وواصل الفريق تدريباته مساء الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار استعداداته لمباراة الداخلية، ضمن مؤجلات بطولة الدوري.