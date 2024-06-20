تزايد فرص وسام أبو علي في المشاركة مع الأهلي بقمة الدوري

شارك وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية، الأخيرة على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن وسام أبو علي خضع لفحص طبي، للاطمئنان على حالته قبل المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية.

وغاب وسام أبو علي عن المشاركة في التدريبات الجماعية لمدة 7 أيام، بسبب جزع في الكاحل.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية في السابعة مساء الجمعة المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.