الخميس 20 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تزايد فرص وسام أبو علي في المشاركة مع الأهلي بقمة الدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية،  الأخيرة على ملعب مختار التتش بالجزيرة. 

txt

موعد مباراة الأهلي والداخلية المقبلة بالدوري المصري

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن وسام أبو علي  خضع لفحص طبي، للاطمئنان على حالته قبل المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية. 

وغاب وسام أبو علي عن المشاركة في التدريبات الجماعية لمدة 7 أيام، بسبب جزع في الكاحل.  

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية في السابعة مساء الجمعة المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

مواد متعلقة

وفد الأهلي يشيع جنازة نرجس صلاح ويعزي أسرة الفقيدة
الجريدة الورقية