إعدام طن ونصف أغذية متنوعة وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، في بيان اليوم، عن قيام الأقسام الوقائية وجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بمديرية الصحة شنت حملات مكبرة على المنشات الغذائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي.

و أوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم تكثيف المرور على 205 منشآت لتداول الأغذية وأسفرت الحملات عن إعدام 1052 كيلو جرام أغذية متنوعة فاسدة و613 لتر زيوت وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن فريق صحة البيئة قام بالمرور على 74 منشأة والتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية، إلى جانب 6 حمامات سباحة ونحوا 61 موقعاً لتجميع القمامة

وفيما يتعلق بأنشطة الرعاية الأساسية أكد مكين، أنه تم المرور على 316 منشأة للرعاية الأساسية خلال العيد، وصرفت منافذ توزيع الألبان المدعمة 3261 عبوة للمرحلة الأولى، وما يزيد عن 2633 عبوة للمرحلة الثانية، وتم إصدار 1454 شهادة للمقبلين على الزواج.

وأوضح مكين، أن خدمة تسجيل المواليد والوفيات مستمرة أيام الإجازات كما تم تطعيم 1105 طفل بالتطعيمات الروتينية .