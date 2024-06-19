محاكاة لمناسك الحج من مركز شباب قليوب بالقليوبية

استمرار فعاليات مبادرة "العيد احلى"

حرص أعضاء مركز شباب قليوب بإدارة شباب قليوب على تقديم نشاط مميز و مناسب لاحتفال بعيد الاضحى المبارك، وذلك بتقديم نماذج محاكاة لمناسك الحج المختلفة بكل أركانه على أرض الملعب بالمركز ، وسط فرحة غامرة من النشء، وأشرف من إدارة المركز .

حيث استطاع هذا النشاط من ربط و تعميق علاقة النشء منذ الصغر بالشعائر الدينية الإسلامية ، و التى نحتفل بيها فى نفس الوقت من العام ، مع توضيح أسباب احتفالنا لها ، بأسلوب مشوق و مثير عملى يثبت فى النفس ، لتوطيد وترسخ العقيدة للتقرب من الله سبحانه وتعالى.

ويأتي هذا ضمن فاعليات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات ، خلال أيام العيد بعد النجاح الذى حققته المبادرة من استقبال ملايين المواطنين على مستوى الجمهورية احتفالا بالعيد خلال العام السابق .

و أبدى الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية عن سعادته فى حرص مراكز شباب القليوبية على تقديم المختلف دائما للمترددين ، واضاف أيضا أن مبادرة *العيد أحلى بمراكز الشباب* أصبحت من أهم المبادرات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي،وزير الشباب والرياضة ، والتى تأتى تأكيدا على أهمية الدور المجتمعى الذى تقدمه مراكز الشباب فى إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة بجعل مراكز الشباب مراكز والاعضاء وتقديم البرامج والأنشطة بالشكل الذي يليق بالمواطن المصري

والجدير بالذكر أن فاعليات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب ، تتضمن احتفالات فنية كبري ومهرجانات وكرنفالات احتفالية، بمشاركة فرق الفنون الشعبية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ومشاركة فرق الجوالة واندية التطوع فى التنظيم ومسابقات وأنشطة وبرامج وهدايا بالاضافة لاتاحة كافة إمكانات وخدمات المركز أمام المواطنين من ملاعب وصالات، حمامات السباحة، أنشطة وألعاب ترفيهية وعرائس، والعاب إلكترونية وتنس طاولة وبلياردو ، و تأتى هذه الأنشطة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و توجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة بالقليوبية وإشراف دعاء نبية مدير إدارة شباب قليوب ، وتنفيذ هذه المحاكاة من إدارة مركز شباب قليوب .