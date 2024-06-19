في رابع أيام عيد الأضحي.. القناطر الخيرية "كاملة العدد"

في رابع أيام عيد الاضحي المبارك، شهدت منطقة حدائق الري بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إقبالاً كثيفا من الزوار للاحتفال بعطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بين أحضان الطبيعة الخلابة التى تتميز بها هذه الحدائق والتى تفتح أبوابها أمام الزوار اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً حتي العاشرة مساء كل يوم.

وذلك وسط جموع من الأهالي والأحباب والزوار لمدينة القناطر الخيرية.

ويستمتع الزوار والشباب بالملاهي واللانشات البحرية في المجري المائي، وذلك بإشراف كامل من وزارة الري والمحافظة والبيئة والمسطحات المائية، كما أن مدينة القناطر الخيرية لها طابع خاص فى احتفالات الأعياد، حيث تعتبر أهم عناوين البهجة والجمال لما تحتويه من مظاهر الطبيعة الخلابة.

صرف لحوم أضاحي التضامن للأسر الأكثر احتياجًا بالقليوبية..

وفي سياق أخر - أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية، أنه تم صرف نحو مليوني جنيه ما بين مساعدات مالية وتيسير زواج يتيمات، بالإضافة إلى نصف مليون جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية من المطلقات والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة في محافظة القليوبية.

وأشار إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية، في بيان له اليوم، إن ما أمكن حصره من لحوم الأضاحي هذا العام بلغ 200 رأس ماشية وما يزيد عن 20 طن لحوم قامت الجمعيات بتوزيعها على مستحقيها.

وأشاد بالجهود المبذولة من مؤسسات المجتمع الأهلي وتكاتفها لوصول الاضاحي لمستحقيها، حيث قامت بعض الجمعيات بتوصليها للمرضي وكبار السن والقرى الأكثر احتياجًا وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بتقديم المساعدات المالية ووضع خطة توزيع لحوم الأضاحي وصكوك الإطعام.