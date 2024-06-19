في رابع أيام عيد الأضحي.. مركز شباب "المزينة" يستقبل المواطنين

توافد عدد كبير من الرواد والمواطنين على مراكز الشباب بجنوب سيناء، فى رابع أيام عيد الأضحي المبارك ، للمشاركة في الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والتى يتم تنفيذها فى إطار مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب ، والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بفتح مراكز الشباب على مستوى الجمهورية أمام المواطنين .

تتضمن فعاليات مبادرة "العيد احلى بمراكز الشباب" ، العديد من الفقرات والبرامج والأنشطة، وتشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من نزول حمامات السباحة وملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

أكدت محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، على فتح مراكز الشباب على مستوى ٨ إدارة فرعية بالمحافظة أمام النشء والشباب والمواطنين خلال اجازة عيد الأضحي المبارك ، وتوفير كافة الخدمات لهم خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، كي يستفيدوا من الانشطة.

الجدير بالذكر انة يأتي تنفيذ مبادرة "العيد احلى بمراكز الشباب" للعام الثالث على التوالي، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديرية .