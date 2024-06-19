بطول 7 أمتار.. أطول ساندوتش في شرم الشيخ

قامت أحد الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ بتنفيذ عدة أفكار مختلفة لإدخال البهجة على السائحين الأجانب من مختلف جنسيات العالم خلال قضاء أجازة عيد الأضحى المبارك.

وكانت أبرز هذه الأفكار هي إقامة "أكبر ساندوتش بشرم الشيخ" بطول 7 أمتار وتنفيذه أمام السائحين مما كان له أثر ممتع وإيجابي.

كما إن منتجعات شرم الشيخ السياحية أصبحت تنافس بقوة المنتجعات العالمية، من حيث النظافة والخدمات، وإعداد البرامج السياحية المتنوعة التي تتفق مع كافة الأذواق، مؤكدًا أنه يجري تنفيذ كل ما هو جاذب وممتع للسائحين بمختلف جنسياتهم بهدف جذب أكبر عدد من السائحين، وغرس أفكار إيجابية نحو السياحة بجنوب سيناء.

خطه تطوير شارع الملك عبد الله بخليج نعمه..

تابع اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء استمرار خطه التطويرالجارية بشارع الملك عبد الله بخليج نعمه، والتي افتتحت المرحله الاولى منه اوائل الشهر الجاري بافتتاح مجموعه من المطاعم المتميزه وجاري العمل بانشاء عدد من الكافيهات المتجدده وكذا تطوير واجهه البولينج سنتر، وانشاء عدد من المظلات والأعمال الديكورية و التجميلة.

كما وعد المحافظ بانه سيدعو لاقامه بطولات عالمية لرياضة البولينج بعد عمليه التطوير كما تم دراسه تطوير المرحله الاخيره امام محطه الكهرباء باخر شارع الملك عبد الله ، ليكون اضافه لعدد من المزارات السياحيه الهامه بمدينه شرم الشيخ.