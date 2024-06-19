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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل حفل أحمد سعد في البحرين.. غدًا

أحمد سعد
أحمد سعد

يستعد المطرب أحمد سعد، لاحياء حفل غنائي في البحرين، غدٍ، الخميس، وذلك تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى 2024.

ومن المقرر أن يقدم "سعد"، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه الحديثة والقديمة، التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.

 

آخر أعمال المطرب أحمد سعد


وكان طرح أحمد سعد، مؤخرًا أغنية بعنوان "بعتذرلك"، وتعاون مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقى ومهندس الصوت يحيى مهدى.

 

وتقول كلمات أغنية بعتذرلك :-

بعتذرلك إني دايماً كنت أقصر في الكلام

وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسملك والسلام

وإني جاهل في المعاملة والمجاملة والاهتمام

وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام

وإن قلبي بيبكي جداً لو يحسك هاتسيبيه
وإن حضني ساعات ماكنش يسمح إنك تبقي فيه

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط
 

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