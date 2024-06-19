3.6 مليون جنيه .. حبس عصابة نسائية نصبت على المواطنين

قررت جهات التحقيق، حبس عصابة نسائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامهما بالاستيلاء على 3.6 مليون جنيه من المواطنين بحجة توظيفها في استيراد ملابس من الخارج.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دمياط من 7 سيدات بتضررهن من سيدتين مُقيمتين بدائرة المركز لقيامهما بالتحصل منهن على مبالغ مالية بإجمالى (3,644 مليون جنيه) نظير استيراد ملابس من الخارج على موقع إحدى الشركات وعدم قيامهما بتوريد تلك الملابس.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما تلك الواقعة، وقررت إحداهما بوجود بعض المعوقات في الشحن على موقع الشركة وأنها سوف تقوم بتسليم الملابس لهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.