«كاونسل ماسترز» تجذب كبرى العلامات التجارية لـ«نورث سكوير مول» بالعلمين الجديدة

تزامنًا مع انطلاق الموسم الصيفى

أعلنت شركة كاونسل ماسترز- إحدى كبرى الشركات العاملة فى الاستشارات والخدمات الخاصة بالتوكيلات التجارية وإدارة المشاريع الفندقية والسياحية والتجارية- عن نجاح جذب كبرى العلامات التجارية لفتح فروع بالمركز التجارى «نورث سكوير» بمدينة العلمين الجديدة، مستغلة المزايا الفريدة للمول بإطلالته المباشرة على أجمل شواطئ البحر المتوسط وكورنيش المدينة، والإقبال الضخم من السياح تزامنًا مع انطلاق الموسم الصيفى.

واستطاعت شركة كاونسل ماسترز- المسئولة عن إدارة وتشغيل نورث سكوير - جذب أكثر من 70 علامة تجارية عالمية للمول ما بين شركات تعمل فى أنشطة الترفيه والمطاعم وبيع الملابس الجاهزة والأثاث والخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المتنوعة لتوفر كل احتياجات سكان وزوار العلمين الجديدة، والحفاظ على ريادة «نورث سكوير مول» باعتباره الوجهة التسويقية والترفيهية الأولى بالساحل الشمالى الغربى.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية شركة كاونسل ماسترز لتوفير تجربة سياحية بمستوى عالمى للمصريين والأجانب خلال موسم الصيف، والذى ينطلق يوم 13 يونيو 2024، وبالتزامن مع قرب إطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، والذى سيتضمن فعاليات رياضية، فنية، ترفيهية، وعروض للأزياء والموضة خلال شهور يونيو يوليو أغسطس سبتمبر وأكتوبر.

وحرصت شركة كاونسل ماسترز، على تنويع أنشطة الشركات المتعاقد معها لتلبى احتياجات شريحة واسعة من العملاء، ففى مجال الترفيه، تعاقدت مع Sangria أكبر شاطئ بالساحل الشمالى بمساحة 22 ألف متر، وفى مجال السيارات Abaza auto trading،كما تعاقدت مجموعة الشايع، مثل «ستاربكس» والذى يفتح أول فرع له بالساحل الشمالى فى نورث سكوير مول، لتتواجد لأول مرة فى الساحل الشمالى بما تمتلكه من علامات تجارية عالمية شهيرة ومفضلة لدى المستهلكين، وفى مجال الأزياء وملابس الأطفال ومستحضرات التجميل والإكسسوارات مثل H&M Adidas -- Hadia Ghaleb Store.

كما تعاقدت مع مجموعة «سكاى هوسبيتاليتى»، التى تمتلك أشهر العلامات التجارية الخاصة بالمطاعم والكافيهات مثل NI الإيطالى والصينى، ولوفلاندرين الفرنسى وسارى اللبنانى، إضافة إلى التعاقد مع شركة Fit Hub لإنشاء أكبر مركز رياضى «جيم» على مساحة 1000 متر، وفى نفس الصدد استطاعت الشركة جذب العلامات التجارية المشهورة فى الرياضة أبرزها مجموعة انتر سبورت الرياضية، اسكتشرز، وكوب.

كما ستفتتح فروع لعلامات: «نت هوم» وهى علامة تجارية مملوكة للشركة القابضة للغزل والنسيج ومتخصصة فى بيع مستلزمات البيت من أفخر وأجود المفروشات المنزلية بصناعة مصرية، «بوش شيدز» للنظارات، «منسى» للنظارات»، «مزايا» لمستلزمات العطرية والتجميلية والهدايا، وفى مجال الأثاث سيفتتح فروع Manzzeli، Homzmart.

وفى مجال المطاعم والكافيهات، نجح نورث سكوير مول فى جذب كبرى العلامات التجارية وأبرزها: سعودى كافيه، إسبريسو لاب، بوخارست، اندريا، بيت ورد، ومحلات الحلويات مثل تورتينا، وسلطانة آيس كريم، وكذلك خدمات مختلفة مثل مجموعة الصغير صالون، وصيدلية Dr. M، مع توفير الخدمات المصرفية بافتتاح فروع لبنكى مصر والتعمير والإسكان.

قال جورج ميترى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى لشركة كاونسل ماسترز، إن الشركة نجحت فى جعل نورث سكوير مول الوجهة الترفيهية والتسويقية الأولى فى الساحل الشمالى لما يوفره من خدمات متنوعة تخدم السياح خلال موسم الصيف، وكذلك تدعم خطط وتوجهات الدولة فى تحويل الساحل للإقامة الدائمة طوال العام، مضيفًا أن «نورث سكوير» استقبل أكثر من 100 زائر طوال موسم صيف 2023، وتتطلع لمضاعفة هذا العدد خلال الموسم الحالى فى ظل افتتاح فروع لعلامات تجارية جديدة تصل لأكثر من 70 علامة تجارية.