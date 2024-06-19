الأربعاء 19 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

عرّض حياة المواطنين للخطر.. القبض على صاحب فيديو استعراض قائد سيارة ملاكى بانستجرام

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "إنستجرام" بشأن قيام قائد سيارة ملاكى بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية بعدد من المناطق بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بشأن قيام قائد سيارة ملاكى بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية بعدد من المناطق بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر،  بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل)، وكذا السيارة المستخدمة فى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال قائد السيارة والمركبة المستخدمة فى الواقعة.

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