استمرار الاعمال بمحطة انتاج البيض بكفر الشيخ سليم

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة مسائية في رابع ايام عيد الاضحى المبارك لمتابعة استمرار الاعمال بمحطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم ، التي اوشكت على الانتهاء لضمان استمرار العمل خلال اجازة عيد الاضحى المبارك وعلى مدار 24 ساعة، للانتهاء منها في اسرع وقت .

ووجه المحافظ الشكر للعمال الذين يبذلون قصارى جهودهم للانتهاء من المشروع ويعملون خلال اجازة عيد الاضحى المبارك مشيدا بالجهد المبذول لاستمرار زيادة معدلات الإنجاز، للانتهاء من تنفيذ المشروع في اسرع وقت.

وتقام المحطة على مساحة 14 فدان و يتم إنشاؤها ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة انتاج 70 مليون بيضة في العام ، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.