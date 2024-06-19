المشدد 6 سنوات لعاطل تاجر بالمخدرات في المنيا

أصدرت محكمة جنايات المنيا، الحكم المشدد 6 سنوات لعاطل احرز بقصد الإتجار عقارا مخدرا ترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا، في مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا.

وقضت المحكمة، خلال انعقادها، برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس و عضوية المستشارين دكتور حسين علي نجيده، وعمرو ناصف طاحون ، وبحضور احمد عبدالفتاح وكيل النيابة، وبأمانة سر احمد سمير عبده ، حضوريا بمعاقبه المتهم "هشام.س.ا.ا"، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ خمسون الف جنيه ، عما اسند اليه من اتهامات ، والزمه بدفع المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

وكشفت تحقيقات نيابة قسم ملوى الجزئية فى الجناية رقم 2301 لسنة 2024 ، والمقيدة برقم 191 لسنة 2024 كلى جنوب المنيا ، و اشرف عليها المستشار أحمد الحداد مدير النيابة ، وأمر المستشار احمد عطية المحامى العام لنيابات جنوب المنيا ، بإحالة المتهم" هشام.س.ا.ا "، الى محكمة الجنايات لأنه في يوم 21 من شهر يناير الماضى بدائرة قسم ملوي ، احرز بقصد الإتجار عقارا مخدرا ترامادول ، في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، واحرز بغير ترخيص سلاح ناري مششخن مسدس احرز ذخائر ، و6 طلقات مما تستعمل علي السلاح الناري انف البيان ، دون ان يكون مرخصا له بحيازته او احرازه.

تعود احداث الواقعة ، عندما تلقي اللواء محمد ضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، اخطارا من اللواء وليد الشرقاوى حكمدار جنوب المنيا ، يفيد قيام المتهم بحيازته مواد مخدرة وسلاح ناري ، واكدت التحريات الأولية التى اشرف عليها اللواء حاتم ربيع ، مدير المباحث صحة الواقعة بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

عقب تقننين الإجراءات القانونية ، تم نصب عدة اكمنة متحركة وثابتة ، و تمكن العميد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائى جنوب المنيا، و الرائد محمد عبدالإله رئيس مباحث قسم ملوى ، والنقيب احمد عبدالعظيم قرشي ، تحت اشراف العميد حمدى رفعت رئيس مباحث المديرية ، وبالتنسيق مع مباحث الجيزة لضبط المتهم الهارب ، الذى يقيم بشقة سكنية بالأهرام لتنفيذ 4 احكام نهائية صادرة من محكمة الجنايات العسكرية .

وتحمل ارقام 222/137 جنايات عسكرية اسيوط لسنة 2015 ، 141/118 جنايات عسكرية اسيوط لسنة 2015 ، القضية رقم 295/138 جنايات عسكرية اسيوط لسنة 2015 ، القضية رقم 267/181 جنايات عسكرية اسيوط لسنة 2015 ، والمقضى فيهم نهائيا بسجنه ، وصارت تلك الاحكام نهائية واجبة النفاذ ، فتم اعداد مأمورية تنسيقا مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، وتم مداهمت الشقة التي يختبئ بها وضبطه اثناء خروجه من احدي الغرف ، ممسكا حقيبة اخرج منها سلاح ناري مسدس ، و عثر بداخلها علي 6 طلقات عيار 9 ملي ، مما تستخدم علي ذات السلاح ، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحرازها وبتفتيش الحقيبة عثر علي سبعين شريط لعقاقير مخدرة .

فقد شهد النقيب احمد محمد عبدالعظيم القرشي ، معاون مباحث قسم شرطة ملوي ، امام المستشار أحمد الحداد مدير النيابة العامة ، انه استهداف المتهم كونه صادر ضده عدة احكام عسكرية ، في عدة قضايا فضبطه وبحوزته المضبوطات ، واعزي قصد المتهم الإتجار في المواد المخدرة والسلاح الناري للدفاع عن النفس.

افاد تقرير المعمل الجنائي ، ان المضبوطات عبارة عن ، سلاح ناري مسدس ماركة حلوان بمسورة مششخنه عيار 9 مم سليم وصالح للإستعمال ، و6 طلقات عيار 9 مم سليمة ، وصالحة للإستعمال ، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات عبارة عن ، 490 قرص و 50 قرص معنون كل منهما تامول اكس 225 بالإنجليزية ، تحتوي علي مادة الترامادول المخدر.

وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة ، أنكر ما نسب إليه من اتهامات ،وبجلسة المحاكمة مثل المتهم بشخصه وإعتصم بالإنكار، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.