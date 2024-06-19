أحمد الرافعي.. بصمة مميزة في "ولاد رزق 3"

استطاع الفنان أحمد الرافعي، أن يضع لنفسه بصمة مميزة في عالم ولاد رزق، خلال ظهوره في الجزء الثالث من العمل، والذي يحمل أسم "القاضية".

وعلى الرغم من مشاهد "الرافعي" الصغيرة في العمل، إلا أن تواجده مؤثر وله بصمه مميزة لفتت أنطار الجمهور إليه، مما جعله حديث السوشيال ميديا.

شخصية أحمد الرافعي في ولاد رزق 3

ويجسد "الرافعي"، خلال أحداث الفيلم شخصية معلم إنجليزي يقوم بالتدريس لنجل رضا (أحمد عز)، ولكنه يعشق التمثيل ويقنعه الأخير لمساعدتهم في عمليتهم المصيرية وهي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3



ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من الفنانين؛ أبرزهم: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، أسماء جلال، أحمد الرافعي إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، رزان مغربي، ونيكول سعفان، إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

قصة فيلم ولاد رزق 3

في هذا الجزء، وبعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

آخر أعمال الفنان أحمد الرافعي

يشار إلى أن آخر أعماله مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2024، وينتمي لنوعية الأعمال القصيرة ذات الـ 15 حلقة.

ويجسد "الرافعي"، خلال أحداث المسلسل شخصية رجل أعمال يدعى ياسر ويتزوج من شيماء (سلمى أبو ضيف) وتتوالى الأحداث في إطار درامي.

تدور أحداث المسلسل عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة، تعاني من الفقر، تحاول هي وشقيقتها تخطي تلك الحياة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهي مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لهما العديد من الأمور المشوقة، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة"، بطولة سلمي أبو ضيف، إنتصار، محمد محمود، إسلام إبراهيم، أحمد فهيم، فرح يوسف، ليلي أحمد زاهر، هند عبد الحليم، محمد حاتم، أحمد الرافعي وآخرين، تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.