بحوزة مسجل خطر .. تفاصيل ضبط 132 طربة حشيش بمطروح

القت الأجهزة الأمنية بمطروح، القبض على مسجل خطر وبحوزته 15 كيلوجراما من مخدر الحشيش، حيث تقدر قيمة المضبوطات بـ 1,2 مليون جنيه تقريباً.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات لقطاع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية, تفيد بقيام عنصر إجرامى وله معلومات جنائية، بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها، متخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته 132 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 15 كيلو جرام.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,2 مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

ومن جهة اخري شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان ودمياط والإسكندرية، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

في أسوان؛ ضبطت قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها 3 كيلو جرامات من مخدر الحشيش بحوزة متهم، وتنفيذ 605 أحكام قضائية متنوعة.



وفي دمياط؛ ضبط قضيتي اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهما 2,200 كيلو جرام من مخدر الحشيش و5,500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين وضبط فرد محلى وطلقتين بحوزة 3 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية.



وفي الإسكندرية ؛ ضبط قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش بحوزة متهم وضبط (3) قضايا أسلحة بيضاء ضُبط خلالها 3 قطع أسلحة بيضاء بحوزة 3 متهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.