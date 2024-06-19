عيسى إسكندر فى القمة الأورومتوسطية: مصر تستضيف 9 ملايين مهاجر

خلال الجلسة الختامية للقمة الاورومتوسطية التى تقام فى مالطا، اوضح عيسى اسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا اثناء مداخلته بأن مصر بها ملايين من الضيوف الاجانب ويتمتعون بكل الخدمات وكأنهم مصريين وبذلك طالب من الدول الاوروبية المشاركة بعمل اقصى الجهد للعمل على وجود حلول للمشاكل التى يعانى منها العمال المقيمين بها ومنحهم كافة التسهيلات والتى تسمح لهم ممارسة عمل شريف وبالحياه الكريمة .

تحويل رخصة القيادة المصرية إلى إيطالية



وأوضح عيسى اسكندر، ان لدينا مشاكل نعانى منها فى إيطاليا وهى تحويل رخصة القيادة المصرية إلى إيطالية والتى ستتيح فرص عمل كثيرة للعمالة المصرية المتواجدة علي الاراضي الإيطالية واضاف باننا لدينا مشكلة اخرى تعانى منها العمالة المصرية التى حصلت علي تصريح عمل “نولا اوسطا” مدة صلاحيتها 6 اشهر والتى بموجبها يمكن للعامل الحصول علي تاشيرة عمل من القنصلية الايطالية في مصر ولكن الشركة المختصة لتحديد موعد لاستخراج التأشيرة لاتعمل بطريقة شفافة ولايستطيع العامل حجز موعد بنفسة من خلال موقعها الالكتروني وبالتالي يتدخل السماسرة ويبيعون المواعيد بأسعار تصل إلى 100 الف جنية مصرية.

عمالة مصرية يحتاجها سوق العمل الايطالي



أضاف اسكندر ايضا أنه على صدى تنفيذ مشروع فى مصر لتأهيل عمالة مصرية يحتاجها سوق العمل الايطالي وقد التقى وزير الرياضة والشباب المصرى دكتور أشرف صبحى واتفقا علي توقيع بروتوكول تعاون والذي يسمح من خلالة باستخدام مراكز الشباب التابعة للوزارة لتدريب الشباب الراغب بالعمل في إيطاليا.



ويتطلع رئيس الاتحاد عند تشكيل الوزارة الجديدة بأن تأخذ تحت الاعتبار الخطوات التى اتخذت سابقاً ويخشى ان يبدء من مرحلة الصفر .