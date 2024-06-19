انتشال جثة شاب من البحر اليوسفى بالمنيا

اودى ارتفاع درجات الحرارة العالية والتي تشهدها محافظة المنيا، خلال الفترة الراهنة، إلى قيام شاب بالإستحمام في البحر اليوسفي، ليلقى حتفه غرقا اثناء الإستحمام.

وتمكن رجال شرطة الإنقاذ النهري، بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة طالب في العقد الأول من عمرة ، من البحر اليوسفى، ناحية قرية اسطال، إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط غرب شمال محافظة المنيا .

وكانت البداية، عندما تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا اخطارا من اللواء احمد الحيني مساعده للمرور والحماية المدنية والمشرف على مركز سمالوط ، يفيد بتمكن شرطة الإنقاذ النهرى من انتشال جثة شاب يدعى " سعد احمد مكادى "، 18 سنة، ويقيم بقرية اسطال، من البحر اليوسفى ، وذلك اثناء اللهو والإستجمام.

وانتقل على الفور لمحل الواقعة، العميد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، والرائد عبد الرحمن الغزاوي ، ومعاونيه الرائدان محمد ابو ضيف، ومحمد ابو العزائم، وبإجراء التحريات الأولية ، تبين ان الشاب كان يلهو نظرا لإرتفاع موجه الحرارة اثناء الإستحمام في مياه البحر اليوسفى ناحية قرية اسطال ، ولا يوجد شبهة جنائية فى الوفاة.

وتم تحويل الجثمان لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، وانتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط ، الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز ، لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان ، وتم توقيع الكشف الطبي ، و اثبت مفتش الصحة فى تقريره ان الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق ، ولاتوجد شبهه جنائية فى الوفاة.