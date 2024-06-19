وفاة محيي إسماعيل بين الإعلان والاعتذار (ما القصة)

اثارت الفنانة نهال عنبر جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بعدما نشرت صورة تجمها بالفنان الكبير محيي إسماعيل ووصفته بالفنان الراحل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلى الفور بدء أصدقاء ومحبو الفنان الكبير محيي اسماعيل، يحاولون الوصول إليه للإطمئنان على حالته الصحية، بعد منشور الفنانة نهال عنبر.

نهال عنبر تعتذر لـ محيي إسماعيل

وسرعان ما حذفت الفنانة نهال عنبر، المنشور السابق موجهه إدارة السوشيال ميديا الخاصة بها إعتذاراً رسمياً عن ما تم نشره من قبل، مؤكدين أن الفنانة لم تعلم بما تم مشاركته على الحساب الرسمي لها بـ"إنستجرام".

وكتبت عبر حسابها الرسمي، قائلة : "إعتذار واجب.. بصفتي مدير السوشيال ميديا لمنصات السوشيال ميديا اعتذر للفنان الكبير محيي إسماعيل عن الخبر الخاطئ غير المقصود بالتأكيد".

وأضافت : "والفنانة نهال عنبر لم تعلم ابدًا عن نزول الخبر لانشغالها بالمسرح بالإسكندرية والخطأ من أحد فريق العمل ارجو تقبل اعتذارنا.. مدير السوشيال ميديا".

محطات للفنان محيي إسماعيل

درس في قسم الفلسفة بكلية الآداب، كما التحق بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل لفترة في المسرح القومي، وقدم العديد من المسرحيات، منها: (الليلة السوداء، سليمان الحلبي، دائرة الطباشير القوقازية).

وعندما مثل في السينما، كان منجذبًا لأدوار الشخصيات التي تمر بمشاكل نفسية، فركز طاقته على تجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصا في هذه الأدوار الصعبة بل المُركبة حتى أطلق عليه لقب رائد السايكودراما في مصر.

وتم تكريمه في العديد من المحافل الدولية، وأبرزها جائزة مهرجان طشقند السينمائي الدولي عن دوره بفيلم (الإخوة الأعداء).

من أفلامه: (الرصاصة لا تزال في جيبي، خلي بالك من زوزو، الطائرة المفقودة، الأخوة الأعداء، وراء الشمس، الأقمر، دموع الشيطان، إعدام طالب ثانوي).

يهوى القراءة والتأليف وصدر له رواية (المخبول) التي حققت انتشارا واسعا وتم ترجمتها لأكثر من لغة، ولاقت اهتماما من شخصيات بارزة مثل العالم أحمد زويل الذي أثنى عليها وقال: "إنها رواية تستحق الاهتمام".