عروض التنورة أبرز مظاهر الاحتفال باليوم الرابع لعيد الأضحى في المنيا

شهدت مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب محافظة المنيا ، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة ، إستمرار فعاليات المبادرة لليوم الرابع على التوالي ، ومبادرة العيد أحلى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة منذ اليوم الأول ومستمرة فعالياتها حتى إنتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي شهدت اقبالا جماهيرياً كبيراً ، وذلك على مستوى مراكز الشباب والأندية الرياضية المنتشرة في ربوع المنيا ، للترفيه والإستفادة من خدمات الهيئات الشبابية والرياضية في إطار الدور المجتمعى لوزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن استمرار مبادرة " العيد أحلي بمراكز الشباب " للعام الثالث على التوالي وللموسم السادس ، شهادة نجاح للخدمات التى تقدمها الوزارة ، مما يسهم في تقديم وتطوير البرامج والأنشطة المقدمة عبر الهيئات الشبابية والرياضية ، ويعزز التحول نحو جعل مراكز الشباب ، مراكز خدمة مجتمعية لخدمة لجمهور مراكز الشباب ، لتقوم بدورها التنموي في بناء الإنسان المصري .

وتوافدت الأسرة على حمامات السباحة والمناطق الترفيهية والإستثمارية بمراكز الشباب ، لقضاء إجازة العيد في مكان آمن وغير مكلف فكانت مراكز الشباب والأندية ملاذا مناسبا لكافة الأفراد ، وقد شهدت حمامات السباحة اقبالا كثيفا من الجمهور، وذلك نظراً لظروف الطقس وارتفاع درجات الحرارة بجانب الفقرات المتنوعة، وكذلك عروض ورقصات التنورة ، ويستفيد من المبادرة عدد كبير من المترددين على مراكز الشباب منذ الصباح الباكر لأول أيام العيد ومستمرة، وذلك من خلال تقديم انشطة وبرامج وفعاليات مراكز الشباب المتنوعة ، والتي تناسب كافة الأعمار ، ومختلف الفئات للتمتع بأيام العيد وادخال البهجة والسرور على نفوس الأطفال والأهالي، وجاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الأستاذ مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، و تحت إشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة مباشرة من الدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة ومدير المركز الإعلامى ، متابعة تنفيذ و إشراف علاء الدين علي عبد العظيم ، مدير إدارة الشباب والرياضة بالمنيا.