حملات تصدى للمخالفات والإشغالات بالأحياء الجنوبية خلال أيام العيد

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الحملات التي تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات وإعادة الوجه الحضارى للقاهرة، مشددًة على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة النقل دون عوائق.

وفى هذا السياق قامت الاجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب برئاسة المستشار هشام ابو المكارم رئيس الحي والأجهزة المعاونة بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية بحملة مكبرة لازالة الاشغالات ، تم خلالها رفع إشغالات الكافيهات، والمحال، والاكشاك والباعة الجائلين و ازالة الحواجز الحديدية والخرسانية بمنطقه المدبح وشارع مجري العيون وشارع بورسعيد بنطاق حي السيده زينب وجارى المتابعة المستمرة لمنع عودة الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين .

وقد تم ضبط عدد من المخالفات والمتمثلة في استاندات حديد وكراسي و ترابيزات و اعمدة حديدية و تم ايداع المضبوطات بمخزن الحي و تحرير محاضر المخالفة .

وياتي هدا في استكمالا لسلسلة الحملات اليومية المكثفة بنطاق احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وتنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وبمتابعة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بتكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات ورفع مخالفات المحلات والباعة بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لإعادة الإنضباط لشوارع العاصمة خلال اجازة عيد الاضحى المبارك.

أى محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم

وكان قد أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، علة أن أى محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع .

وأكد محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال اجازة العيد مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور .

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحى مصر القديمة بإزالة الدورين الثاني والثالث عشر المقامين بدون ترخيص بأحد العقارات بمدينة الفسطاط مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ القاهرة على المواطنين بعدم التعامل مع أى عقار دون الرجوع الي الاحياء للتأكد من التراخيص المنصرفة له .