إقبال ضعيف رابع أيام عيد الاضحى على مجازر الإسكندرية

شهدت مجازر محافظة الاسكندرية اقبال كبير من المواطنين حتى ثالث ايام عيد الاضحى المبارك، بينما شهدت المجازر رابع يوم العيد اقبال ضعيف من المواطنين، حيث حرص المواطنين على عمليات الذبح فى بداية العيد لكى يستمتعون بباقى اجازة العيد بالتنزه .

قال الدكتور طارق يوسف، مدير عام المجازر في مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، إن مجازر المحافظة الحكومية في (عبدالقادر) بالعامرية وأبوقير، استقبلت 53 رأس ماشية في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، مقابل 145 رأسا في ثانى أيام العيد، و995 ذبيحة في أول ايام العيد، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 1193 رأس.

وأوضح يوسف، أن المذبوحات التي تمت ثالث أيام العيد بالمجان وبدون رسوم، بواقع 21 رأس بقري، و1 رأس جاموس، و31 رأس أغنام، بإجمالي 53 رأس.

وأشار إلى أن الذبح والكشف مجانًا في أيام العيد بدون أية رسوم مالية ولكن في الايام العادية كل واحد لتر حبر يختم به 120 ذبيحة كبيرة أو يختم بـ250 ذبيحة ضأن، ويتم استقبال الاضحية وقبل الذبح يتم الكشف عليها وقياس درجة الحرارة فى المعدل الطبيعى والاناث الماشية يتم الكشف عليها واذا وجدت فى حالة عشار يتم استبعادها تماما، اما بالنسبة للعجول يلزم ان يكون وزنها 400 كيلو فيما فوق ، بالنسبة للعجول المريضة بالحمى القلاعية يتم على الفور استبعادها ، فى حالة اذا كانت ممكن يتم ذبحها واستبعاد اللحمة المصابة يتم على الفور علاجها من اجل المواطن لكى لا يخسر اموال الضحية .

وتضم محافظة الإسكندرية، 3 مجازر جاهزة للذبح هي مجزرين حكوميان ومجزر خاص، ويوجد المجزر الآلى للحوم بالعامرية، بطاقة استيعابية 60 رأس في الساعة، ومجزر أبوقير نصف آلى، بطاقة استيعابية 20 رأس في الساعة، فضلًا عن مجزر كلية الزراعة الخاص يدوى، بطاقة 20 رأس في الساعة. وتقدم المجازر الحكومية خدمة الذبح بالمجان بدون رسوم تنفيذا ًلقرار المحافظ في هذا الشأن، فيما يتم عملية التنظيف والسلخ والتقطيع والتعبئة بمقابل من خلال عمال المجازر.