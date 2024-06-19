إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية في مرحلة المهد بالغربية

استقبل اليوم الأربعاء الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية ، الدكتور حسام راشد مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية بالإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، وتم عقد اجتماع بديوان عام مديرية الزراعة بالغربية ، وتم التأكيد على ضرورة التصدي للتعديات علي الأراضي الزراعية ومنعها في مهدها والحفاظ على الرقعة الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد حالات التعدي وتفعيل القانون والقرارات المنظمة في هذا الشأن وتعاون جميع أجهزة الزراعة والوحدات المحلية وباقي الجهات المعنية بالمحافظة للتصدي لأي حالة تعدي علي الأرض الزراعية وسرعة الرد على أي متغير يتم رصده وموقفه القانوني.

وأشاد الدكتور حسام راشد بالدور المبذول من إدارة حماية الأراضى بالمديرية فى إنجاز المهام المنوطة بها، وتم خلال الإجتماع الوقوف على المعوقات التى تواجه حماية الأراضى والعمل على تذليلها.

جاء ذلك الإجتماع للمتابعة المستمرة للتعديات على الأراضى الزراعية خلال فترة اجازة عيد الأضحى المبارك

وبحضور المهندس وائل دغمش مدير إدارة حماية الأراضي بالمديرية ، والمهندس فخرى باز مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعى ، والمهندس محمد قنونه مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعى، ومسؤلى حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالغربية