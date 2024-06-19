حمامات السباحة تجذب الشباب في رابع أيام عيد الأضحى بمغاغة

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، برئاسة مندي عكاشة، تنفيذ مبادرة العيد أحلى ، وذلك بفتح مراكز الشباب المنتشرة شمال وجنوب المحافظة ، حيث قامت إدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال المنيا ، اليوم الأربعاء ، رابع ايام عيد الأضحى المبارك ، فتح مراكز شباب ، برطباط ، وشم القبلية ، ونادى مغاغة الرياضى ، وطمبدى بإدارة شباب مغاغة أمام أعضاء المركز و رواده للإحتفال باليوم الرابع لعيد الأضحى المبارك .

بدأت مظاهر الإحتفال بهذه المناسبة العطرة من خلال قيام الأطفال بممارسة بعض الألعاب الترفيهية الخفيفة بالمركز هذا فضلا عن قيام بعض الأطفال ، و ارتياد حدائق الأطفال ، الملاهي ، حمام السباحة ، اللعب بكرة القدم ، البالونات ، الكراسي الموسيقية ، غناء بعض الأنشودات الدينية ، بعض العروض الفنية ، وتوزيع الهدايا ولعب الأطفال عليهم والمشاركين في الإحتفالات ، و ذلك لإضفاء أجواء من الفرحة و السعادة على وجوه الأطفال ، و قضاء أوقات سعيدة داخل مراكز الشباب. و بدخول المبادرة العام الثالث ، و الموسم الخامس علي التوالي للإحتفال بعيد الأضحى المبارك. بإدارة الشباب والرياضة بمغاغة.

وتم الإحتفال في ظل اجواء مملوءة بالفرحة و السعادة ، و تم التنفيذ بمشاركة عدد كبير من الطلائع والأطفال ، و تم توزيع الهدايا و البالونات علي الأطفال ، بحضور مدير الادارة ومدير المراكز والعاملين بالمركز، وذلك في ظل أجواء الإحتفال بعيد الأضحى المبارك ، حيث أبدت وزارة الشباب والرياضة و مديرية الشباب الرياضة بالمنيا ، اهتماما بالغا بالإحتفال و الإحتفاء بالعيد ، و ذلك من خلال إطلاق مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب ، بتحديد العديد من مراكز الشباب للاحتفال و توزيع الهدايا على الطلائع.

وجاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، و تحت إشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة مباشرة من الدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة ومدير المركز الإعلامى، ومتابعة تنفيذ وإشراف سامى وجيه حمدى مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة.