فى رابع أيام العيد.. مواطنى الدقهلية يواصلون التوافد على الحدائق والمتنزهات والشواطئ

واصل المواطنون بالدقهلية التوافد على الحدائق والمتنزهات والشواطئ للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وشهدت الحدائق والمتنزهات إقبالاً جماهيرياً، حيث تواصلت أجواء ومظاهر الاحتفال بالعيد، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتنظيم مرورى، وطوارئ فى جميع المرافق الخدمية.

وشهدت الحدائق والمتنزهات إقبالاً كبيراً من المواطنين فى رابع أيام العيد؛ حيث خرجت الأسر للاستمتاع بأجواء العيد وسط الخضرة والهواء الطلق والقيام برحلات نيلية وركوب الملاهى، حيث انتشروا فى مجموعات أسرية وشبابية لقضاء يوم ممتع وسط الطبيعة الخلابة على النيل.

وفى سياق متصل شهدت دور السينما والمطاعم الشهيرة إقبالا متزايدا من الشباب وأهالى القرى الذين حرصوا على قضاء رابع أيام العيد خارج منازلهم، كما شهدت أيضًا الأندية الاجتماعية إقبالا كبيرا للاستمتاع بالبرامج الترفيهية، التى تم إعدادها وتتضمن مسابقات وفقرات غنائية وموسيقية وعروضًا فنية رائعة.

كما توافدت الأسر على شواطئ مدينة جمصة بعد أن تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لأن تكون المدينة فى أحسن صورها من ناحية النظافة وكافة المرافق لإستقبال الزوار وكذا زيادة عدد فرق الإنقاذ على الشاطئ وتمركز الإسعاف عليه للتجاوب الفورى مع الطوارئ .

كما تستقبل الساحة المخصصة لرحلات اليوم الواحد بمدينة جمصة ، السيارات الوافدة بشكل دوري، وانتظمت منظومة العمل بالموقف الخارجى وحركة النقل الداخلية سواء بسيارات الأجرة وفقًا لخطوط السير المحددة لها، وأيضًا الطفطف والأتوبيس السياحي ، وذلك في إطار توجيهات الدكتورايمن مختار محافظ الدقهلية، ووفقًا لخطة موسم صيف2024.

وحرصت مديرية الصحة بالدقهلية على تواجد سيارة إسعاف بالقرب من الشواطئ وأماكن التجمعات، لضمان سرعة الانتقال ومواجهة الحالات الطارئة، مع تعزيز جميع الأطقم الطبية بجميع التخصصات بالمستشفيات.

كما توجد استعدادات أمنية مكثفة، تجريها مديرية الأمن بالدقهلية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، فى ظل زحف عدد كبير من المواطنين للحدائق العامة والمتنزهات للاستمتاع بالعيد، وتعزز أجهزة الأمن من تواجدها بأماكن التجمعات وساحات الصلاة والمنشآت الهامة والحيوية، ودور السينما، والمتنزهات العامة والسياحية لتأمين المواطنين