أستاذ استثمار: تحسين نظرة المؤسسات المالية للاقتصاد المصري تتويج لجهود الدولة

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن تحسن مؤشرات المالية العامة أو الأداء الاقتصاد المصري في ضوء التقارير الدولية التي تمثلت في إشادات مؤسسات التصنيف الكبار يعكس جهود الدولة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الدولة المصرية عملت على معالجة الخلل الذي كان يمر به الاقتصاد المصري خلال الأعوام الماضية نتيجة الظروف الاستثنائية التي كان يمر بها الاقتصاد العالمي.

تحسن أداء الاقتصاد المصري

وشدد "الشوادفي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، على أن الظروف الاستثنائية التي كان يمر بها الاقتصاد العالمي هي أزمات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، منوهًا بأن الاقتصاد العالمي أثر بشكل كبير على أداء اقتصاد الدول وخاصة في مصر.

وأشار إلى أن مصر بذلت جهودًا كثيرة خلال الفترة الأخيرة بهدف تحسن أداء الاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه الجهود تتمثل في الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي وحزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مشروع رأس الحكمة.

وأوضح أن كل هذه العوامل أدت إلى مجموعة من المؤشرات تتمثل في ظهور فائض أولي في الموازنة العامة للدولة تجاوز 3%، متوقعًا تحقيق معدل نمو 2.9% بنهاية العام المالي الحالي.