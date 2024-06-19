ميناء دمياط يستقبل 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة منها السفينة ( EDFU ) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43539 طن تشمل : 11335 طن يوريا صب و 12300 طن ملح و 8396 طن كلينكر و 4500 طن علف بنجر و 7008 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25965 طن تشمل : 8789 طن حديد و6000 طن قمح و 5376 طن عدس و4000 طن فول صويا و1000 طن ذرة و 800 طن خردة .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1211 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 416 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2100 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 6000 طنًا, بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 154707 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 1529 حركة .