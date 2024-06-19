الأربعاء 19 يونيو 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ميناء دمياط يستقبل 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة منها السفينة ( EDFU ) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

 يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43539 طن تشمل : 11335 طن يوريا صب و 12300 طن ملح و 8396 طن كلينكر و 4500 طن علف بنجر و 7008 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25965 طن تشمل : 8789 طن حديد و6000 طن قمح و 5376 طن عدس  و4000 طن فول صويا و1000 طن ذرة و 800 طن خردة .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1211 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 416 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2100 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 6000 طنًا, بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 154707 طنًا  ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 1529 حركة .

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