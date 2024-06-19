ناقد فني: توليفة مناسبة لجميع الأعمار في موسم أفلام عيد الأضحى

تحدث علي الكشوطي، الناقد الفني، عن الأفلام التي يتم عرضها في موسم عيد الأضحى، مشددًا على أن هذا الموسم يضم توليفة أفلام مناسبة لجميع الأجيال والأعمار، ومتنوعها في قوالبها ما بين الكوميديا والأكشن.

وأوضح "الكشوطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أفلام العيد تميل معظمها إلى الكوميديا والأكشن لجذب الجمهور وتعد هذه الأفلام مناسبة بشكل كبير لجميع الأجيال والأعمار، مؤكدًا أن فيلم "أهل الكهف" لا يتناسب مع أجواء العيد نظرا لفكرته الخيالية لكن وجوده يعكس التنوع في باقة الأفلام المعروضة.

وتابع الناقد الفني: "فيلم أهل الكهف يستهدف شريحة مختلفة من الجمهور كالعائلات، وسيكون هناك إقبال عليه من الشباب بعد فترة امتحانات الثانوية العامة"، موضحًا أنه كان من المفترض أن يكون هناك نوعيات مختلفة من الأفلام، مشددًا على أن هذا الموسم يضم أعمالا لكبار النجوم، والمنافسة شديدة وصعبة في ظل الظروف الحالية والامتحانات والأجواء الحارة.

وعن فيلم أولاد رزق 3، قال إن فكرة مشاركة نجوم كبار في عمل سينمائي واحد هي فكرة جاذبة للجمهور، وأن فيلم "ولاد رزق" لديه حجم كبير من الجمهور من خلال الجزء الأول والثاني له، وبالتالي يضمن حجم الجمهور المُقبل عليه.