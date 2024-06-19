استشاري باطنة: فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة

علق محمد منيسي، استشاري الباطنة والكبد، على مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، موضحًا أن هذه المباردة التي وجه به الرئيس قد بدأت منذ انطلاق حملة "100 ميلون صحة" للقضاء على فيروس سي.

وأوضح "منيسي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، أن "100 مليون صحة" من أهم المبادرات إذ أنّها حصلت على إشادة عالمية من منظمة الصحة العالمية، مشددًا على أن هذه المبادرات استطاعت وضع خريطة كاملة لشكل الأمراض في مصر.

وتابع: "هناك مبادرة للقضاء على فيروس سي، ومبادرة للكشف عن الأورام، مؤكدا أن جميع هذه المبادرات الصحية عبارة عن حلول مبتكرة بإشادات عالمية للقضاء على المشاكل الصحية المتراكمة على مدار العصور، موضحًا أن هناك أكثر من 7045 مركز غسل كلوي على مستوى محافظات مصر، وأكثر من 3 آلاف مركز للكشف العام والمبكر عن كل الأمراض.

وأشار إلى أنه تم فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الأمراض المزمنة منذ انطلاقها في شهر سبتمبر 2021 وحتى اليوم.