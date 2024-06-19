فرحة العيد قتلها خروف.. وفاة شاب وحيد أسرته بالجزائر أثناء ذبح الأضحية

في منطقة مزغران بولاية مستغانم في الجزائر، خيم حزن كبير بعد وفاة شاب يبلغ من العمر 15 عامًا نتيجة نطحة قاتلة من خروف أثناء محاولته مساعدة جده في نحر الأضحية صباح عيد الأضحى.

تحولت فرحة العيد إلى عويل وصراخ ، على الرغم من محاولات إنقاذ الشاب والذي تم نقله على الفور إلى المستشفى ، إلا أنه توفي قبل وصوله.

وتسبب الحادث في حزن عميق بين سكان المنطقة ، حيث كان الضحية هو الطفل الوحيد لأمه ، وجاء العشرات من الجيران في الحي وسكان المنطقة لتهدئة الأسرة

من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، تفاعل الجزائريون مع الحادث بحزن، وخلفت الحادثة حزنا كبيرا على سكان المنطقة، وقال السكان:"إنها قلبت عيدهم حزنا، حيث تأثروا كثيرا لوفاة الشاب" ، وقالت أخرى:" قلب الأم لا بد أنه تفطر، بفعل هذه المصيبة الكبيرة" ، ودعا آخرون للحذر أكثر لدى عملية النحر، واتخاذ كامل الاحتياطات لكي لا تتكرر مثل هذه الحوادث.