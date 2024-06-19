تداول 63 الف طن قمح أوكراني و9 آلاف طن سولار عبر موانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (10) سفن وتم تداول (74000) طن بضائع عامةومتنوعة و(267) شاحنة بضائع و (52) سيارة حيث شملت حركة الواردات (72500) طن بضائع عامة ومتنوعة و(213) شاحنة بضائع و(49) سيارة بينما شملت حركة الصادرات (1500) طن بضائع عامةومتنوعة و(54) شاحنةبضائع و(3) سيارات

حيث استقبل ميناء سفاجا البحرى السفينة RISING LION وعلى متنها 63 الف طن قمح أوكراني قادمة لصالح هيئة السلع التموينية وقامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريعها، كما استقبل ميناء الزيتيات السفينة ALMA MARINE وعلى متنها 9 آلاف طن سولار قادمة من ميناء مارسين بتركيا وشهد ميناء نويبع البحري تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة و267 شاحنةبضائع من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آيلة وآور.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 393 راكبا بموانيها.



وقد حققت الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر تداول 704 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر ابريل الماضي بنسبة زيادة 11% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ عن الواردات خلال نفس الفترة بكمية تداول 500 ألف طن بزيادة 146% عن الواردات التي سجلت 204 ألف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 482 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 12% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 186 ألف طن وصادر 296 ألف طن.

بينما شهد ميناء السويس تداول 43 ألف طن بنسبة زيادة 330% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 8 آلاف طن وصادر 35 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 88 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 10% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 10 آلاف طن وصادر 78 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 91 ألف طن فوسفات.

وقال اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة بأن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات يأتي نتيجة تقليل زمن الأفراج الجمركي وأعمال التطوير التي تمت بالموانئ وإنشاء شراكات جادة بين الدولة والقطاع الخاص باستغلال إمكانيات البنية التحتية الحالية لبناء وتطوير وصيانة كافة الأرصفة والوحدات البحرية وإنشاء وتشكيل خطوط ملاحية لخدمة طموحات الدولة المصرية بإنشاء اسطول مصري يخدم مستهدفات الدولة للتصدير، بالإضافة الى، ما بذلته الدولة من جهود كبير على مدار السنوات الماضية من أجل تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات تصب جميعها في إطار خطة تنمية الصادرات وتأهيل مستوى البنية التحتية في مصر.