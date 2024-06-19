يورو 2024.. تعرف على اكبر الاعبين سنا مشاركة في بطولات اليورو

نجح نجم منتخب البرتغال بيبي في تحقيق انجاز جديد ودخول سجلات بطولة اليورو بعدما اصبح اكبر لاعب يشارك في تاريخ بطولات اليورو بعدما شارك في مباراة البرتغال امام جمهورية التشيك ضمن مباريات المجموعة السادسة والتي انتهت بفوز منتهب البرتغال بهدفين مقابل هدف على ملعب لييبزيج .

بيبي اصبح اكبر لاعب يشارك في مباراة في بطولة كأس أوربا عبر تاريخها بعد المشاركة في مباراة البرتغال مع جمهورية التشيك وعمره ٤١ عاما و ١١٣ يوما . وفيما يلي قائمة الاعبين الأكبر سنا مشاركة في بطولات اليورو:

الاول : البرتغالي بيبي ( ٤١ عاما و ١١٣ يوما ) مباراة البرتغال مع التشيك يورو ٢٠٢٤

الثاني : المجري جبور كيرلاي ( ٤٠ عاما و ٨٩ يوما ) مباراة المجر مع الدانمارك يورو ٢٠١٦

الثالث : البرتغالي كريستيانو رونالدو ( ٣٩ عاما و ١٣٤ يوما ) مباراة البرتغال مع جمهورية التشيك يورو ٢٠٢٤ .

الرابع : الألماني لوثر ماتيوس ( ٣٩ عاما و ٨٩ يوما ) مباراة المانيا مع البرتغال يورو ٢٠٠٠ .

الخامس : الدانماركي مارتن اولسن ( ٣٨ عاما و ٣٠٨ يوما ) مباراة الدانمارك مع ايطاليا يورو ١٩٨٨ .

السادس : الكرواتي لوكا مودريتش ( ٣٨ عاما و ٢٨٥ يوما ) مباراة كرواتيا مع أسبانيا يورو ٢٠٢٤ .

السابع : الهولندي مارتن ستكلينبيرج ( ٣٨ عاما و ٢٧٨ يوما ) مباراة هولندا مع التشيك يورو ٢٠٢٠ .

الثامن : الأنجليزي بيتر شيلتون ( ٣٨ عاما و ٢٧٢ يوما ) مباراة انجلترا مع هولندا يورو ١٩٨٨ .

التاسع : النمساوي ايفيكا فاستيتش ( ٣٨ عاما و ٢٥٨ يوما ) مباراة النمسا مع بولندا يورو ٢٠٠٨ .

العاشر : الألماني ينس ليمان ( ٣٨ عاما و ٢٣٢ يوما ) مباراة المانيا مع أسبانيا يورو ٢٠٠٨ .