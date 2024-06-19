إحالة مدير إدارة المنشاه الصحية والمدير المناوب لمستشفى البلينا وطبيبين للتحقيق

واصل الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج يرافقه مدحت صبحي عضو المراجعة والحوكمة جولاته التفقدية الميدانية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى الإنضباط والإلتزام للكوادر الطبية والفنية والإدارية بالمنشأت الصحية خلال فترة الأجازات في إطار الحرص على انتظام سير العمل بالمنشآت الصحية بالمحافظة وبناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتعليمات الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة .

وبدأ وكيل المديرية جولته بتفقد مستشفى البلينا المركزي وتلاحظ تغيب المدير المناوب وطبيبين وتم التوجيه بإحالتهم للتحقيق لعدم التزامهم و تغيبهم دون تصريح مسبق وخلال فترة الأجازات كما تفقد ايضاً مستشفى جرجا العام وأشاد بتواجد الفريق الطبي والتزامهم بأماكن عملهم .

وواصل وكيل مديرية الصحة بسوهاج متابعته للمنشأت الصحة بتفقد وحدة طب الأسرة بالزوك التابعة للإدارة الصحية بالمنشاه وإطمئن على تواجد الأطقم الطبية والفنية بالوحدة دون تغيب او تقصير وانتظام الاعمال بالوحدة وحرص على تقديم الشكر إلى الدكتور يوحنا ممدوح رياض مدير الوحدة وباقي العاملين بالوحدة لإنضباطهم و التزامهم التام .

وأحال الدكتور أحمد عبد الكريم مدير الإدارة الصحية بالمنشاه للتحقيق لعدم المتابعة وكذلك مدير وحدة طب الأسرة بكوم بدار وجميع العاملين بالوحدة للتحقيق الفوري لتغيبهم عن العمل اثناء أجازة عيد الأضحى المبارك وعدم تنفيذ تعليمات وزير الصحة ومحافظ سوهاج برفع درجة الإستعداد القصوى بالقطاع الصحي .